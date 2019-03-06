باكستان تعلن صد غواصة هندية حاولت دخول مياهها.. ونيودلهي تنفي

المصدر: عواصم - وكالات

ذكرت البحرية الباكستانية، أمس، أنها تصدت لغواصة هندية حاولت دخول مياهها الإقليمية، وذلك بعد أيام من اختراق طائرات حربية من الجارتين النوويتين، للمجال الجوي لكل منهما.

وقالت البحرية في بيان لها: «رصدت البحرية الباكستانية غواصة هندية وحذرتها من دخول مياهها الإقليمية»، في وقت متأخر من مساء الإثنين.

وأوضحت البحرية أنه «لم يتم استهداف الغواصة الهندية، للحفاظ على مبادرة الحكومة بأخذ السلام في الاعتبار». وذكرت البحرية الباكستانية أن هذه هي المرة الثانية منذ عام 2016 التي ترصد فيها غواصة هندية تحاول دخول المياه الإقليمية الباكستانية.

ولم يدل البيان بمزيد من التفاصيل، ومنها بشأن مكان وتاريخ رصد الغواصة.

من جهتها، نفت البحرية الهندية مزاعم باكستان بشأن محاولة غواصة هندية دخول مياهها الإقليمية. ورفض المتحدث باسم البحرية الهندية، دي. كيه. شارما، الاتهام.

وكتب شارما على «تويتر»: «شهدنا خلال الأيام العديدة الماضية تورط باكستان في نشر دعاية كاذبة ومعلومات خاطئة. ولا تضع البحرية الهندية هذه الدعاية في الاعتبار». وأضاف أن «البحرية الهندية مازالت منتشرة بحسب الضرورة، لحماية المصالح البحرية الوطنية... مازالت عمليات انتشارنا غير مقيدة». وتتصاعد التوترات بين الدولتين النوويتين، منذ اختراق طائرات حربية من الجارتين المتنافستين المجال الجوي لكل منهما.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية، أمس، القبض على 44 شخصاً في عملية استهدفت الجماعة المسلحة، التي يشتبه في أنها وراء تنفيذ هجوم مميت بالجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير.

وفي نيودلهي، قال وزير الداخلية الهندي، راجنات سينغ، إن وكالة حكومية هندية للمراقبة رصدت وجود 300 هاتف محمول في مكان يشتبه في أنه معسكر للمتشددين في باكستان، وتقول الهند إن مقاتلاتها قصفته الأسبوع الماضي، وذلك سعياً لدحض أي شكوك بخصوص نجاح العملية.