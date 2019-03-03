مقتل شرطيين بانفجار في العراق

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت الشرطة العراقية، أمس، مقتل شرطيين وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار شمال غرب الموصل (400 كم) شمال بغداد، وقال الضابط بشرطة نينوى، النقيب محمد جاسم، إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة استهدفت دورية تابعة للشرطة المحلية في بلدة بادوش.

وأشار جاسم، إلى اعتقال 18 عنصراً من «داعش» في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، لافتاً إلى أن القوات الأمنية داهمت ثلاثة أحياء سكنية، هي التحرير والزهور والمحاربين، على خلفية معلومات استخباراتية تفيد بتسلل عناصر من عصابات «داعش» ودخولهم إلى هذه الأحياء.

وأوضح أن من بين العناصر التي تم القبض عليها، مسؤول الإعدامات في التنظيم، المدعو أبوعزت العراقي، مشيراً إلى أنه تم اقتياد المعتقلين إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء.

وتشهد مناطق محافظة نينوى، لاسيما القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، نشاطاً لعناصر تنظيم «داعش»، الذين ينفذون عمليات ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية، قبل أكثر من عام، القضاء على تنظيم «داعش» عسكرياً.

في سياق متصل، أعلنت الشرطة العراقية، أمس، إزالة 4462 حاجزاً أمنياً في العاصمة بغداد خلال الشهرين الماضيين، وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان لها، إن الحواجز الإسمنتية تمت إزالتها من 40 منطقة في جانبي الكرخ والرصافة خلال يناير وفبراير الماضيين. يذكر أن بغداد تشهد بين فترة وأخرى إعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة منذ سنوات لدواع أمنية، ورفع الحواجز الإسمنتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.