شيخ الأزهر يشعل جدلا بتصريحات حول تعدد الزوجات

المصدر: القاهرة - أ ف ب

أشعل شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعدد الزوجات، وأن المسألة تشهد ظلما للمرأة وللأولاد في كثير من الأحيان.

وأكد شيخ الأزهر أن تعدد الزوجات "ظلم للمرأة" وليس "الأصل" في الإسلام وأنه مشروط ومقيد، ما اثأر جدلا واسع النطاق في مصر.

وفي تصريحات نشرها الأزهر على حسابه الرسمي على "تويتر" مساء أمس، قال الشيخ الطيب إن "أولى قضايا التراث التي تحتاج إلى تجديد هي قضايا المرأة، لأن المرأة هي نصف المجتمع، وعدم الاهتمام بها يجعلنا كما لو كنا نمشي على ساق واحدة".

وأكد أن "مسألة تعدد الزوجات تشهد ظلما للمرأة وللأولاد في كثير من الأحيان، وهي من الأمور التي شهدت تشويها للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية".

وأضاف الطيب، في تصريحات خلال برنامج أسبوعي يقدمه على القناة الفضائية الرسمية، "من يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون، وعلى مسؤوليتي الكاملة، فإن الأصل في القرآن هو "فإن خِفتُم ألا تعدلوا فواحدة".

وتابع "علينا أن نقرأ الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، فالبعض يقرأ "مثنى وثلاث ورباع"، وهذا جزء من الآية، وليس الآية كاملة، فهناك ما قبلها وما بعدها".

وسأل شيخ الأزهر "هل المسلم فعلا حر في أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة على زوجته الأولى؟ أم أن هذه الحرية مقيدة بشروط؟ بمعنى أن التعدد "حق مقيد" أو نستطيع أن نقول إنه رخصة، والرخصة تحتاج إلى سبب، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة".

واعتبر أن "التعدد مشروط بالعدل وإذا لم يوجد العدل يحرم التعدد".

وشدد على أن العدل ليس متروكا للتجربة بمعنى أن الشخص يتزوج بثانية فإذا عدل يستمر وإذا لم يعدل فيطلق وإنما بمجرد الخوف من عدم العدل يحرم التعدد فالقرآن يقول "فإن خِفتُم ألا تعدلوا فواحدة".

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي أثار موقف الشيخ الطيب تفاعلات وتعليقات عديدة بعضها مؤيد بشدة والبعض الآخر معارض بقوة.

ولقي موقف شيخ الأزهر ترحيبا فوريا من المجلس القومي للمراة الذي أعربت رئيسته مايا مرسي في بيان اليوم عن «عميق تقديرها وشكرها لإمام الأزهر الشريف عن مقولة الحق الصادرة منه ليس لأي غرض ولكنه بدافع تنوير العقول وإظهار الحق، وتأكيده الدائم على أن الدين الإسلامي الحنيف كرم المرأة وانصفها وأعطاها حقوق عديده لم تكن موجودة من قبل».

وهي ليست المرة الأولى التي يدلي فيها شيخ الأزهر بتصريح حول شأن تعدد الزوجات منذ توليه منصبه عام 2010 فكان له بعض التصريحات عام 2016 خصوصا بعد أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة لتجديد الخطاب الديني عقب توليه السلطة عام 2014.

لكنها المرة الأولى التي يصف التعدد (غير المشروط) بـ"الظلم".