ترجمة عبارة بالصيني ظهرت إلى جانب محمد بن سلمان

المصدر: متابعات "الإمارات اليوم"

جذبت صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو يقف بجوار نصب تذكاري على سور الصين العظيم أول من أمس، إعجاب رواد وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين عن ترجمة ما كتب على اللوح.

وحسب موقع "العربية نت" بادرالشاب فهد عريشي، وهو مبتعث في الصين في تخصص الهندسة الكهربائية، وضمن فريق الترجمة في قصر الضيافة مع وفد سمو ولي العهد السعودي في العاصمة ⁧بكين⁩، بادر عبر حسابه في "تويتر" بترجمة العبارة، وكتب مغرداً «يتساءل البعض عن صورة ولي العهد مع هذا النصب التذكاري على سُور الصين العظيم وما المكتوب عليه باللغة الصينية؟!».

وأجاب: ‏مكتوب «不到长城非好汉» وهي مقولة قالها الزعيم الصيني الراحل ماو عام 1935، وتعني: «ليس بطلاً حقيقياً من لم يزر سُور الصين العظيم».