البيت الأبيض: ترامب سيعلن الطوارئ لتمويل جدار المكسيك

المصدر: واشنطن - وكالات

أكد البيت الأبيض اليوم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعلن «حال الطوارئ الوطنية» لاستكمال تمويل الجدار الذي يريد إقامته على الحدود مع المكسيك لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وقالت المتحدثة باسم الإدارة سارة ساندرز، «سيوقع الرئيس قانون تمويل الحكومة الاتحادية، وكما سبق أن قال أنه سيعمل بموجب مراسيم - وخصوصا حال الطوارئ الوطنية - لإنهاء أزمة الأمن الوطني والإنساني على الحدود».

وأضافت «مرة أخرى، يتمسك الرئيس بوعده لبناء الجدار وحماية الحدود وضمان أمن بلدنا العظيم».

وقبيل إعلان البيت الأبيض، قال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، إن الرئيس ترمب سيعلن حال «الطوارئ الوطنية» لاستكمال تمويل الجدار على الحدود مع المكسيك لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف أن الرئيس «قال إنه مستعد لتوقيع» حل وسط للموازنة تم التوصل إليه بين الديموقراطيين والجمهوريين تجنبا «لإغلاق» جديد لإدارات حكومية.

وتابع: «سيعلن حالة طوارئ وطنية في الوقت نفسه»، مؤكدا أنه يدعم هذا الإجراء الذي يسمح للرئيس بتجاوز الكونغرس لجمع الأموال.

ومن جانبها، ردت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، على خطوة ترامب مؤكدة أن ما يحدث على حدود المكسيك لا يستدعي إعلان حالة طوارئ.

وقالت: «سندرس الرد المناسب، إذا أعلن ترامب حالة الطوارئ».