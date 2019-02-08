أردوغان يشتري أصوات الأتراك بالفلفل والباذنجان

المصدر: اسطنبول -د ب أ

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن البلديات في أنحاء تركيا ستبدأ في بيع المواد الغذائية بأسعار منخفضة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع بشكل سريع في المتاجر الكبرى ومحال البقالة، مستهدفا المضاربين على ارتفاع الأسعار.

وقال أردوغان في تجمع انتخابي في مدينة سيواس بوسط الأناضول "إذا بدأ البعض (المغالاة في الأسعار) بالمتاجر الكبرى أو في أي مكان آخر، فستبدأ البلديات في بيع المواد الغذائية"، مضيفا "سوف نقدم المنتجات هناك بأرخص الأسعار".

وتجري تركيا انتخابات محلية في 31 مارس، في حين لا تزال حالة الاقتصاد، وبوجه خاص التضخم المرتفع، تشكل قضية رئيسية للناخبين.

وقال معهد الإحصاء التركي (تركستات) يوم الاثنين الماضي إن معدل التضخم على أساس سنوي لعام 2018 ظل فوق مستوى 20% مع تسجيل أسعار الأغذية أعلى زيادة سنوية بنسبة بلغت 97.30%.

وأشار المعهد إلى أن أسعار الفلفل والباذنجان، وهما من الخضروات الأساسية في المنازل التركية، ارتفعت بأكثر من 80% في يناير مقارنة بالشهر السابق عليه.

واتهم أردوغان، اليوم الجمعة، المضاربين على الأسعار بالسعي إلى تقويض حكومته، وقال "جورج وهانز يريدان إلحاق الضرر بنا، وأولئك التجار يساعدونهما"، مستخدما أسماء غربية للإشارة إلى القوى الأجنبية.

ووفقا لصحيفة "حريت" التركية، ذهب وزير الخزانة والمالية، بيرات البيرق، وهو أيضا صهر أردوغان، إلى أبعد من ذلك، قائلا يوم الأربعاء إن "الإرهاب الغذائي" هو المسؤول.

وأضاف البيرق أن البلديات ستبدأ بشكل أولي البيع بالجملة في اسطنبول وأنقرة بدءا من الأسبوع المقبل.

وتكثف الحكومة إجراءات التدقيق في مستودعات الأغذية، في حين فرضت الشرطة المحلية غرامات على المحال التجارية والمتاجر الكبرى بسبب بيعها بأسعار غير اعتيادية، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية الأسبوع الجاري.