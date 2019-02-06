روسيا تتجه لتطوير صواريخها

المصدر: موسكو - رويترز

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن على بلاده أن تقوم بتطوير نوعين جديدين من المنظومات الصاروخية في السنتين المقبلتين، بعد تخلي واشنطن وموسكو عن معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى «آي.إن.إف».

وكثيراً ما اتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك المعاهدة، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة الماضي، بدء واشنطن عملية الانسحاب من المعاهدة في غضون ستة أشهر، وبعدها بيوم أعلن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، انسحاب موسكو من المعاهدة، وبدء العمل على تطوير أنواع جديدة من الأسلحة، تنتهك الاتفاقية التي تعود إلى فترة الحرب الباردة.

وفي اجتماع مع مسؤولين، أمس، قال شويغو: «يتعين علينا خلال عامي 2019 و2020 تطوير نموذج يطلق براً لمنظومة كاليبر، التي تطلق من البحر، مع صاروخ بعيد المدى يفوق سرعة الصوت»، لافتاً إلى أن بوتين وافق على الخطط.

وتحظر المعاهد إطلاق الصواريخ المتوسطة المدى والقصيرة المدى من البر، ولكن ليس من البحر.

ويقول خبراء الدفاع إن تحويل منظومات الصواريخ التي تطلق من البحر ومن الجو للاستخدام من الأرض، سيصب في مصلحة روسيا، لأن إنتاج مثل هذه الصواريخ سيكون أقل كلفة وينجز بسرعة.

وقال شويغو إن «استخدام صواريخ تطلق من البحر ومن الجو، سيسمح بشكل كبير بخفض الوقت الضروري لإنتاج الصواريخ الجديدة، وكذلك تمويل تطويرها».