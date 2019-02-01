الشرطة تُطلق الغاز لتفريق محتجين بالخرطوم

المصدر: الخرطوم - أ.ف.ب

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في العاصمة السودانية الخرطوم أمس، بحسب شهود عيان، بعد أن دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى تظاهرات جديدة في جميع أنحاء البلاد ضد حكم الرئيس عمر البشير.

وهتف المتظاهرون «حرية، سلام، عدالة»، وهو الشعار الذي انطلق مع حركة الاحتجاجات التي تهز السودان منذ أسابيع. وخرج المتظاهرون إلى شوارع الخرطوم وأم درمان.

وصرح أحد شهود العيان لوكالة فرانس برس أن «شرطة مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين شمال الخرطوم، لكنهم واصلوا التظاهر».

كما تجمّع المحتجون في العديد من القرى في ولاية الجزيرة جنوب العاصمة، بحسب شهود عيان.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود حركة الاحتجاجات، إلى احتجاجات يومية، ولكن لم يُسجل سوى عدد قليل منها في الأيام القليلة الماضية.

وانطلقت الاحتجاجات في السودان في 19 ديسمبر، عندما نزلت حشود غاضبة إلى الشارع للاحتجاج على زيادة الحكومة سعر الخبز ثلاثة أضعاف.

وتنامت التظاهرات لتتحول إلى احتجاجات مناهضة للحكومة تطالب الرئيس عمر البشير بالتنحّي.