وزيرة الإعلام الأردنية تدوس على علم إسرائيل.. وتل أبيب تحتج

المصدر: القدس المحتلة - د ب أ

استدعت إسرائيل القائم بأعمال سفير الأردن في إسرائيل اليوم ،بعد أن شُوهدت وزيرة الإعلام الأردنية جمانة غنيمات تدوس على علم إسرائيل بقدميها على الأرض في مقر مجمع النقابات المهنية في عمان.

وتم تصوير الوزيرة جمانة غنيمات وهي تخطو على العلم في وقت سابق الخميس ، حيث كانت في طريقها إلى اجتماع حسبما تردد.

وتُظهر الصورة العلم مرسوما على الأرض وعليه أثار أقدام سوداء وسط العلم الذي تغطي صورته أرضية مدخل المبنى.

ورسم مجمع النقابات المهنية في الأردن، علم إسرائيل، على أرضية مدخله، مع وضع آثار أقدام إمعانا في تأكيد موقفه الرافض للاحتلال الإسرائيلي.

ودانت وزارة الخارجية الإسرائيلية الواقعة وقدمت شكوى بهذا الشأن إلى القائم بأعمال سفير الأردن ، بحسب بيان. وقد تم استدعاء السفير محمد حميد إلى الوزارة لاستيضاح الأمر.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، دخل رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز المبنى من مدخل جانبي لتجنب إهانة إسرائيل.

أما الوزيرة الأردنية فقد تجاهلت الواقعة، ولم تعلق عليها. فيما امتلات مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الدعم والمساندة للوزيرة.

وأعادت حسابات إسرائيلية على "تويتر" بث صورة الوزيرة الأردنية وهي تدهس العلم الإسرائيلي.