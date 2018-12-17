استطلاع: أقل من ربع الفرنسيين راضون عن سياسات ماكرون

المصدر: باريس - وكالات

كشف استطلاع للرأي أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شهدت تراجعاً في ديسمبر، مع انخفاض نسبة مؤيديه بمقدار نقطتين عما كانت عليه في نوفمبر، لتبلغ 23%.

ويفيد الاستطلاع الذي نشرت صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، أمس، نتائجه، بأن نسبة الذين قالوا إنهم «راضون» عن إيمانويل ماكرون تراجعت من 25% إلى 23%، بينما ارتفعت نسبة «المستائين» من 73% إلى 76%. وبقيت نسبة «الراضين جداً» 4%، وانخفضت نسبة الذين أكدوا أنهم «راضون إلى حد ما» من 21% إلى 19%.

أما في الجانب الآخر، فنسبة «المستائين إلى حد ما» من أداء ماكرون بلغت 31% مقابل 34% في نوفمبر، لكن «المستائين جداً» أصبحت نسبتهم 45% من الذين شملهم الاستطلاع، مقابل 39% في الشهر السابق.

والأمر نفسه ينطبق على رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، الذي تراجعت شعبيته ثلاث نقاط من نوفمبر إلى ديسمبر، وباتت نسبة التأييد له 31%.

وبلغت نسبة «الراضين» عن أدائه 31% مقابل 34% في نوفمبر، بينما ارتفعت نسبة «المستائين» من 62% إلى 66%. وكانت نسبة التأييد لفيليب تبلغ 55% عند تعيينه رئيساً للحكومة، وبلغت أوجها في يونيو 2017 .