مصرع 6 وإصابة العشرات في تدافع بإيطاليا

المصدر: روما - وكالات

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات، أمس، جراء تدافع داخل ملهى ليلي في إيطاليا، ومن بين القتلى خمسة مراهقين.

وقالت هيئة الإطفاء إن التدافع ربما يكون قد نجم عن الغاز المسيل للدموع، الذي تم رشه داخل ملهى بالقرب من مدينة أنكونا، على ساحل البحر الأدرياتيكي في إيطاليا.

وتراوح أعمار المراهقين القتلى بين 14 و16 عاماً، وهم شابان وثلاث فتيات، وكان واحد من هؤلاء المراهقين بصحبة والدته التي قتلت أيضاً.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن عدد المصابين يصل لـ120 شخصاً، وتنوعت الإصابات بين الكسور والكدمات، وقالت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» إن نحو 1000 شخص كانوا داخل الملهى، وقت الحادث، لحضور حفل غنائي.

وتعهد وزير داخلية إيطاليا، ماتيو سالفيني، بملاحقة المسؤولين عن الحادث، مضيفاً في مؤتمر صحافي أن هؤلاء «حولوا حفلاً إلى مأساة، بدافع الحقد أو الغباء أو الجشع».