البواردي يشهد افتتاح معرض «إيديكس 2018» في القاهرة

المصدر: القاهرة - وام، ووكالات

شهد وزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن أحمد البواردي، والوفد المرافق له، افتتاح فعاليات الدورة الأولى من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2018» المقام في جمهورية مصر العربية.

وقام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بزيارة جناح دولة الإمارات في المعرض، وكان في استقباله محمد بن أحمد البواردي، بحضور سفير الدولة لدى القاهرة جمعة مبارك الجنيبي، واطلع السيسي على منتجات الشركات الإماراتية الدفاعية المشاركة في المعرض.

وقام وزير الدولة لشؤون الدفاع والوفد المرافق بجولة في المعرض، شملت عدداً من أجنحة الدول ومنصات عرض الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الأسلحة الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية، اطلع خلالها على أحدث الأسلحة والمعدات والحلول التقنية التي تدعم مكافحة الإرهاب، وآخر ما توصلت إليه تقنيات الصناعات الدفاعية والعسكرية وأنظمة التسليح الجوي والبري والبحري.

والتقى البواردي في جناح دولة الإمارات بالمعرض، كلاً على حدة، وزير الدفاع الوطني بجمهورية اليونان، بانوس كامينوس، ووزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، ووزير التصنيع العسكري بجمهورية بيلاروسيا، رومان جولوفشينكو، وجرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون وسبل تطويرها، خصوصاً في المجال الدفاعي، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحضر اللقاءات عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع.

وأكد محمد بن أحمد البواردي أهمية معرض «إيديكس 2018» على المستويين الإقليمي والعالمي، إذ يمثل ملتقى لتبادل الخبرات التكنولوجية بين المشاركين من الهيئات والأنظمة المختصة بالتسليح والصناعات الدفاعية من مختلف أنحاء العالم، مشيداً بحسن التنظيم والمشاركة الواسعة لكبريات الشركات المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية.

وافتتح الرئيس المصري، ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، معرض «إيديكس 2018»، أمس، الذي تستمر فعالياته حتى الغد، بمشاركة نحو 400 شركة عارضة تمثل 41 دولة من جميع أنحاء العالم.

وقطع السيسي وبارلي الشريط الافتتاحي للمعرض، وأعقب ذلك جولة في حضور مسؤولين عسكريين مصريين في قاعة عرض ضخمة.

وقال وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، في تصريحات للصحافيين، إن منظومة الدفاع والتسليح ركيزة للأمن والسلام، موضحاً أن المعرض يضم أحدث ما وصل إليه العلم في الصناعات العسكرية، ويتم خلاله عرض المبتكرات وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية والإنتاج الحربي، مضيفاً أن «الجيش المصري وكعادته هو أعظم من تحدى المخاطر مهما تعاظمت، معتصماً بقوته ووحدته، وساعياً لامتلاك أرقى ما في العلم من نظم تسليح بأيدينا وبالتعاون مع الأسرة الدولية».

من جانبه، قال وزير الدولة المصري للإنتاج الحربي، اللواء محمد العصار، إن «المعرض يعد الحدث الأول من نوعه في مصر والقارة الإفريقية، ويتضمن معروضات من أحدث المنظومات العالمية في مجال التسليح والتقنيات المرتبطة بها، كما يعد ملتقى لكبرى قلاع الصناعات الدفاع الدولية من جميع أنحاء العالم بجانب الصناعات العسكرية المصرية من إنتاج القوات المسلحة والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع».

وكان وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، التقى محمد بن أحمد البواردي، والوفد المرافق له، أول من أمس، وتناول اللقاء أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحة الإقليمية في ظل الظروف الراهنة، كما ناقش الجانبان سبل دعم التعاون وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة الإماراتية والمصرية في مختلف المجالات، ورحب الوزير المصري بمشاركة عدد من الشركات الإماراتية والوفود الرسمية بالمعرض على أرض بلدهم الثاني مصر.

كما التقى البواردي مع وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، وجرى بحث علاقات التعاون بين الإمارات ومصر وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحضر اللقاءين عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والمسؤولين العسكريين المصريين.