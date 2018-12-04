«الناتو» يحذر روسيا من عدم الالتزام بمعاهدة «القوى النووية»

المصدر: عواصم - وكالات

حذر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، روسيا، من اتخاذ عواقب ضدها في حال لم تلتزم بمعاهدة القوى النووية المتوسطة (آي إن إف)، وقال أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، أمس، إن «الموقف الراهن لا يمكن احتماله. إذا لم تتخذ روسيا خطوات من شأنها معاودة الالتزام بالمعاهدة، فإن الحلف سيرد بحسم وبالشكل المناسب». ومن المقرر أن يجري وزراء خارجية الحلف مشاورات، اليوم، حول العواقب الممكن اتخاذها رداً على الانتهاك الروسي المحتمل للمعاهدة. في سياق متصل، طالب مدير جهاز المخابرات البريطانية، أليكس يانجر، الكرملين، أمس، بـ«عدم الاستهانة بالغرب»، وقال في ثاني كلمة مهمة له منذ تعيينه في منصبه عام 2014، إن روسيا تتخذ موقف «المواجهة الدائمة» مع الغرب، مشيراً إلى واقعة الهجوم بغاز للأعصاب على الجاسوس المتقاعد سيرغي سكريبال في إحدى المدن البريطانية مارس الماضي.

وقال يانجر لطلبة بجامعة سانت أندروز: «رغم أن روسيا تسعى لزعزعة استقرارنا فإننا لا نسعى لزعزعة استقرارها».