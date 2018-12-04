الاحتلال يمدد إغلاق الشوارع المؤدية إلى الخان الأحمر

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

وزّع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، أوامر عسكرية لأهالي قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، يمدد من خلالها سريان إغلاق الشوارع المؤدية إلى داخل القرية، بحجة الاستيلاء عليها لأغراض عسكرية مستعجلة حتى 15 يناير المقبل.

وذكرت وكالة «وفا»، أن أهالي القرية رفضوا استلام هذه الأوامر، ما حدا بجنود الاحتلال إلى رميها في الشوارع وحول المساكن، وتضمنت الأوامر «وضع اليد على أراضي قرية عناتا المقدرة مساحتها بنحو 1468 دونماً لأغراض أمنية مستعجلة».

ونقلت وكالة «وفا» للأنباء عن رئيس هيئة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف قوله، إن هذه الأوامر هي استكمال لاستعدادات اقتحام القرية، وهدمها، ويكشف النوايا الحقيقة للاحتلال بعدم انصياعه للقانون الدولي، وإصراره على ارتكاب جريمة هدم القرية.

وتزامناً مع ذلك، تواصلت الفعاليات التضامنية مع سكان الخان الأحمر، واستقبلت خيمة الاعتصام في القرية المزيد من الوفود المحلية والعالمية لشد أزر ساكنيها، والتأكيد على رفض سياسات الاحتلال.

والخان الأحمر هي قرية بدوية مكونة من أكواخ معدنية وخشبية تقع على تل صحراوي بجوار طريق سريع يربط بين القدس المحتلة والبحر الميت، وتعتزم إسرائيل هدم القرية ونقل سكانها إلى موقع على بعد 12 كيلومتراً، في مسعى لبناء قوس من المستوطنات من شأنه فصل القدس الشرقية عن الضفة.