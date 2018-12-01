"أسعار الوقود" تشعل باريس بالاحتجاجات والأمن الفرنسي يعتقل العشرات

المصدر: باريس - وكالات

تصاعدت المواجهات بين الشرطة الفرنسية ومئات المحتجين من "السترات الصفراء" في الشانزليزيه، أحد أشهر شوارع باريس. واعتقلت قوات الأمن نحو 120 شخصا خلال ثالث مظاهرة ينظمها محتجون غاضبون من رفع أسعار الوقود، في الوقت الذي حذر فيه مسؤولو الأمن من تجدد أعمال العنف.

وقالت الشرطة إن عدد المصابين ارتفع إلى 56 شخصا، فيما أحرق المتظاهرون عدداً من المركبات وحطموا محالاً تجارية. وحاصر المتظاهرون مقرا للشرطة في إحدى القرى النائية.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي أنه تم توقيف 107 أشخاص، كانوا قد عمدوا إلى تأجيج الشغب. بينما أفاد مراسل "العربية" بأن عدد الموقين ارتفع إلى 140 شخصا.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب في فرنسا الغاز المسيل للدموع، السبت، على المحتجين الذين حاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه.