اتفاقية تبادل حر جديدة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

المصدر: بوينس آيرس - أ.ف.ب

وقّعت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك أمس، اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية، خلال حفل رسمي نظم على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس.

وعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس المكسيك إنريكه بينيا نييتو ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، مؤتمراً صحافياً، أكدوا خلاله انتهاء اتفاقية نافتا واستبدالها بأخرى جديدة للتجارة بين الدول الثلاث.

وقال الرئيس الأميركي «هذا نموذج اتفاق للتبادل الحر سيغير الخارطة التجارية بالنسبة للجميع» في إشارة إلى الاتفاقية التي كانت موضع مفاوضات شاقة بين الدول الثلاث بضغط من دونالد ترامب.

والاتفاقية الجديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي أبرمت في 30 سبتمبر، تحل محل اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية السارية منذ 1994 والتي قرر الرئيس الأميركي الانسحاب منها. وكان المفاوضون من الدول الثلاث توصلوا إلى اتفاق بعد ماراثون من المحادثات بدأ في مطلع سبتمبر. وتوصل الأطراف الثلاثة أخيراً الى تسوية حول عدد من المسائل الحساسة، خصوصاً في ما يتعلق بالسيارات والزراعة.