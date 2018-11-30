ترحيب فلسطيني بتوجه إيرلندا لمقاطعة منتجات المستوطنات

المصدر: رام الله - د.ب.أ

وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، لدى لقائه، في رام الله، سفير إيرلندا لدى السلطة الفلسطينية، جوناثان كونلون، أمس، خطوة مصادقة مجلس الشيوخ الإيرلندي على مرحلة أخرى من قانون مقاطعة منتجات مستوطنات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، بأنها «مهمة وشجاعة، وتعبر عن قرار سياسي حكيم».

وقال مجدلاني إن هذه الخطوة «تنسجم مع القانون الدولي، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، وأن أي حصار للاستيطان والمستوطنات هو دعم لحل الدولتين».

وجدّد الدعوة لإيرلندا للاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً أن ذلك «يسهم في دعم عملية السلام، وليس كما تدعي إسرائيل بأنها تضرها».

من ناحية أخرى، دعت حكومة الوفاق الفلسطينية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي صادف أمس، إلى العمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان، إن على المجتمع الدولي «العمل الجاد لتطبيق القوانين والشرائع الدولية، التي تنص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة كافة».

وأضاف أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني «يجب أن يتخطى حدود التذكير بالمأساة الفلسطينية، للعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».