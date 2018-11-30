الإمارات تؤكد أهمية دعم التنمية والاستقرار والسلام في أفغانستان

المصدر: جنيف - وام

أكدت الإمارات أهمية دعم التنمية والاستقرار والسلام في أفغانستان في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، بما يضمن العيش الكريم للمواطن الأفغاني.

جاء ذلك خلال مشاركة الدولة في مؤتمر جنيف الدولي حول أفغانستان، الذي عقد أول من أمس، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث ترأس وفد الدولة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، خليفة شاهين المرر، ومدير إدارة التعاون الأمني الدولي، سالم محمد الزعابي، ومدير إدارة غرب آسيا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أحمد الحاي الهاملي.

وصدر عن المؤتمر إطار جنيف للمساءلة المتبادلة، وبيان مشترك أكد فيه المجتمعون التزامهم بالمساءلة المتبادلة، وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها بصورة متبادلة من جانب كل من الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي، من أجل بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية تمكن أفغانستان من تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، وأن تنفيذ الحكومة الأفغانية التزاماتها سيكون مفتاحاً للدعم الدولي المستدام.

وأكد خليفة المرر، في كلمة الدولة التي ألقاها، أن «مشاركة الإمارات في المؤتمر تأتي كالتزام منها منذ أكثر من عقد بواجبها الإنساني والإسلامي تجاه الشعب الأفغاني، وتطلعه لتعزيز سيادة أفغانستان واستقلالها وأمنها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية».

وأضاف أن الإمارات تدين الأعمال الإرهابية التي شهدتها الانتخابات الأفغانية الأخيرة، مؤكداً تضامن الدولة مع الحكومة الأفغانية في جهودها الحثيثة لمكافحة الإرهاب الذي لا وطن له ولا دين، والذي يتنافى مع المبادئ والقيم الإنسانية والدينية.

وجدّد المرر دعم الإمارات للعملية السياسية، وتثمينها جهود رئيس أفغانستان، أشرف غني، للبدء بمحادثات السلام، ودعوة جميع أطياف المجتمع الأفغاني، ولاسيما «طالبان»، للمشاركة في هذه المحادثات وإنجاحها.

وشدد المرر على ضرورة مشاركة دول الجوار بشكل بنّاء وفعال في جهود المصالحة الوطنية، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في أفغانستان، حيث إن تدخلها السلبي سيقوّض الجهود الدولية التي تسعى لتحقيق الأمن المستدام.

وتطرق في كلمته إلى مواصلة الإمارات التنسيق مع الدول المجاورة، وحثّ حكوماتها على احترام حقوق اللاجئين، وعدم استغلالهم في صراعات المنطقة، واستمرار الدولة في دعم جهود تعزيز دور المرأة والشباب الأفغاني في عملية التنمية والنهوض بالمجتمع لتفعيل متطلبات الإصلاحات.

وأكد أن الإمارات لم تألُ جهداً في دعم الشعب الأفغاني، وتقديم المساعدات التنموية لأفغانستان، والتي بلغت نحو 414 مليون دولار خلال الفترة الماضية.

وفي ختام كلمته، أشار المرر إلى أن «اهتمام الإمارات والتزامها تجاه أفغانستان وشعبها ينبع من قيمها الإنسانية والإسلامية السمحة، ويتماشى مع سياساتها الدولية المرتكزة على تعزيز الاستقرار والسلم الدوليين، ومكافحة التطرف والإرهاب، والتطلع لمستقبل مزدهر ومشرق لأفغانستان».