الرئيس الأفغاني يشكل فريقاً للتفاوض مع «طالبان»

المصدر: كابول - وكالات

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إنه شكل فريق تفاوض من 12 عضواً، في سبيل التوصل إلى اتفاقية سلام تدمج حركة طالبان في مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق المرأة.

وأضاف أمام مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف لمناقشة أوضاع أفغانستان، أمس: «يسعدني إعلان أننا بعد أشهر عدة من المشاورات المكثفة مع مواطنينا في مختلف أنحاء البلاد، وضعنا خارطة طريق لمفاوضات السلام».

وتابع: «شكلنا الأجهزة والآليات اللازمة للسعي إلى التوصل لاتفاقية سلام»، موضحاً أن رئيس هيئة الأركان العامة سيقود فريق التفاوض، وسيكون هناك مجلس استشاري يضم تسع لجان متنوعة وممثلة للمجتمع، مشيراً إلى أن عرض السلام غير مشروط لكن السلام نفسه مشروط بتقبل المجتمع الأفغاني.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الحكومة الأفغانية وحركة طالبان إلى إجراء «محادثات سلام مباشرة»، وقال إن «التوصل إلى حل سياسي أمر ملح اليوم أكثر من أي وقت مضى».

وتابع خلال كلمته بالمؤتمر: «في هذه اللحظة التي نتحدث فيها، تتوافر لنا على الأرجح فرصة نادرة لبدء محادثات سلام مباشرة يتعين علينا ألا نضيعها».

وأعرب غوتيريس في خطابه عن ارتياحه لجهود السلام الأخيرة، بما فيها العرض الذي طرحته الحكومة لإجراء محادثات من دون شروط مسبقة، وقال «نعرب عن ارتياحنا أيضاً للمبادرات التي اتخذها مختلف الدول الأعضاء من أجل السلام».