فرنسا توقف موظفاً في مجلس الشيوخ بشبهة «التجسس»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

اعتقلت أجهزة الاستخبارات الفرنسية موظفاً حكومياً بارزاً، بشبهة التجسس لحساب كوريا الشمالية، وتمرير معلومات سرية لنظام بيونغ يانغ المعزول.

وتم اعتقال بونوا كينيديه، رئيس «رابطة الصداقة الفرنسية - الكورية»، ومؤلف كتاب حول الدولة المعزولة، الأحد.

ويقوم مدعي عام باريس بالتحقيق في مسألة قيام كينيديه «بجمع معلومات قد تقوض المصالح الأساسية للدولة، وتسليمها لجهة خارجية»، في قضية بدأ النظر فيها مارس الماضي.

وأضاف المصدر أن أجهزة الاستخبارات تحقق في ما إذا كان كينيديه، المحتجز حالياً، قدّم معلومات إلى بيونغ يانغ.