بيت لحم تستعد لاحتفالات عيد الميلاد

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

شرعت بلدية بيت لحم في التحضير لاستقبال أعياد الميلاد، من خلال نصب شجرة الميلاد وتزيينها، إلى جانب تزيين شوارع المدينة الرئيسة وأحيائها.

وكشف محافظ بيت لحم، كامل حميد، عن نيّة المؤسسات الفلسطينية الرسمية والشعبية، إعطاء هامش أكبر للمظاهر الوطنية، خلال احتفالات أعياد الميلاد لهذا العام.

وتابع أن «رسالة بيت لحم هذا العام ستأتي تتويجاً للمواقف التي أطلقتها مؤسسات كنسية، وبلدية بيت لحم، وشخصيات دينية، وستكون ضد ما يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي لتكريسه لدى المجتمع الدولي، حول واقع المسيحيين في فلسطين».

وتضم بيت لحم العديد من الكنائس، أهمها كنيسة المهد، التي بنيت عام 330 ميلادياً، وقد بنيت الكنيسة فوق كهف، أو مغارة، يعتقد أن المسيح عيسى ولد به، ويفد الحجاج المسيحيون إلى الكنيسة كل عام للاحتفال بعيد الميلاد.

وتبدأ الاحتفالات الرسمية بالتزامن مع عقد المؤتمر الصحافي السنوي التقليدي، الخميس المقبل، لإعلان رسالة الميلاد، ويبلغ ارتفاع شجرة الميلاد 17.5 متراً، وستتزين بعدد كبير من مصابيح الإنارة يصل إلى 500 ألف مصباح بحجم صغير، بينما سيتم تزيين الساحة والمباني المحيطة بما يقارب 159 ألف مصباح.