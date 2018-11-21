ملك الأردن يمنح محمد بن زايد «قلادة الحسين بن علي»

المصدر: عمان - وام

منح الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «قلادة الحسين بن علي»، وهي أرفع وسام في المملكة الأردنية الهاشمية يهدى للملوك ورؤساء الدول والحكومات.

جاء ذلك خلال مراسم خاصة أقيمت أمس في قصر الحسينية بعمان.

وأكد الملك عبدالله الثاني بن الحسين عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والدور الكبير الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تعميق هذه العلاقات.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره لعاهل المملكة الأردنية على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، مؤكداً سموه أن العلاقات التاريخية بين البلدين التي أسسها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسين بن طلال، ماضية بعزيمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والملك عبدالله الثاني.