وزير إسرائيلي يتقدم مجموعات المستوطنين لاقتحام «الأقصى»

تقدم وزير الزراعة الإسرائيلي المستوطن، أوري أريئيل، صباح أمس، اقتحامات مجموعات من المستوطنين لساحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي وفرت الحراسة للمقتحمين وفرضت إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

واستنفرت شرطة الاحتلال وحدات التدخل السريع لساحات الحرم لإبعاد الفلسطينيين وتأمين عملية اقتحام المستوطنين للأقصى، ومن ثم فتحت باب المغاربة أمام أريئيل ومجموعات المستوطنين الذين قاموا بجولات استفزازية في ساحات الحرم ومنهم من قام بتأدية صلوات تلمودية.

ورافق أريئيل عشرات من المستوطنين في مجموعة الاقتحامات الأولى الصباحية، وخلال الاقتحامات تم تقديم شروحات للمستوطنين عن «الهيكل» المزعوم، خلال توقفهم بمنطقة باب الرحمة بين باب الأسباط والمصلى المرواني.

القدس المحتلة - وكالات