الإعدام لـ 8 «دواعش» أدينوا بقتل جنود مصريين

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

قضت محكمة عسكرية مصرية، أمس، بإعدام ثمانية متهمين ينتمون إلى الفرع المصري لتنظيم «داعش» الإرهابي، بعد إدانتهم بقتل عدد من الجنود المصريين.

وقال مسؤول عسكري، إن القضية تعود لوقائع مختلفة ارتكبها المتهمون عام 2016، ترتب عليها مقتل عدد من العسكريين، منها استهداف أحد الكمائن وسيارة جيش، فيما أوضح مسؤول قضائي أن أحكام الإعدام صدرت غيابياً ضد المتهمين.

وقضت المحكمة العسكرية بمحافظة الإسماعيلية الساحلية شمال القاهرة أيضاً بالسجن المؤبد 25 عاماً لـ32 متهماً، والسجن المشدد 15 سنة لمتهمين اثنين، كما قضت المحكمة ببراءة اثنين آخرين، ولايزال بإمكان المتهمين الطعن على الأحكام أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية.

وفي التاسع من فبراير الماضي، بدأ الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة عملية عسكرية شاملة تحت اسم «سيناء 2018» في شمال ووسط سيناء، حيث يتركز الفرع المصري لتنظيم «داعش»، وأسفرت هذه العملية عن مقتل 450 إرهابياً واستشهاد أكثر من 30 عسكرياً، بحسب إحصاءات الجيش، ولاتزال قوات الأمن المصرية، خصوصاً في سيناء تخوض مواجهات عنيفة ضد مجموعات الإرهابيين المسؤولين عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد ضد الشرطة والجيش والمدنيين.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أعلن خلال الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أول من أمس، تبني الدولة قراراً بتشكيل لجنة من الشباب لتقديم الدعم المادي والمعنوي لضحايا الإرهاب.