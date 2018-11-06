السعودية: إيقاع العقوبة على كل من يدان في «قضية خاشقجي»

المصدر: جنيف - واس

أكدت المملكة العربية السعودية أنه سيتم إيقاع العقوبة على كل من يدان في قضية وفاة المواطن جمال خاشقجي في تركيا، كما شددت في كلمتها أمام اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، على وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية، بناءً على طلبها بعد عدوان الميليشيات الحوثية على اليمن.

وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الدكتور بندر العيبان، حرص المملكة على المضي قُدما نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، منطلقة من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وأنظمتها، والتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.

وأوضح - خلال مناقشة تقرير المملكة الثالث ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل - أنه في ما يخص الحادث المؤسف الذي أدى إلى وفاة خاشقجي، فإن المملكة العربية السعودية تأسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية، ترتكز أحكامه على إحقاق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها، حيث عبرت القيادة في المملكة عن ألمها لوفاة خاشقجي، وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، توجيهاته بمباشرة النيابة إجراءات التحقيق في هذه القضية وفق الأنظمة المعمول بها، تمهيداً للوصول إلى الحقائق كافة، وتقديم جميع المتهمين إلى العدالة، وإيقاع العقوبة على كل من يدان بهذه الجريمة، وما تم من إجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر، كائناً من كان.

وشدد العيبان على استمرار وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية، بناء على طلبها، بعد عدوان الميليشيات الحوثية على اليمن، والحكومة الشرعية، ومؤسسات الدولة، وعلى الشعب اليمني، وتقويضها للعملية السياسية السلمية الانتقالية الشاملة، ودفاعاً عن المملكة من القصف العشوائي من قبل الميليشيات الحوثية للمناطق والمدن والقرى المحاذية للحد الجنوبي للمملكة، وإطلاق صواريخ على كبريات مدن المملكة والقرى، نتج عنها مقتل وجرح المئات من المدنيين، بينهم أطفال وشيوخ ونساء.