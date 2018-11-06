«منتدى شباب العالم» يحتفي بالشيخ زايد

المصدر: شرم الشيخ - وام

احتفى «منتدى شباب العالم» في نسخته الثانية، التي تعقد في مدينة شرم الشيخ في مصر، بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وذلك تقديراً وعرفاناً لمواقفه الوطنية والعربية ورؤيته الثاقبة، وحكمته كأحد الزعماء المؤثرين عالمياً لما حققه لوطنه وأمته من إنجازات تاريخية.

وتسلّم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، درع التكريم التذكارية التي قدمها منتدى شباب العالم كرد جميل للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، ولأعماله الكبيرة وقيمه النبيلة التي آمن بها ورسخها في نفوس شعبه، ودوره في تأسيس دولة الاتحاد وحرصه على تبوؤ الإمارات المكانة المرموقة بين دول العالم.

وكان شباب المنتدى قد أعلنوا عقب انتهاء جلسة «نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية»، التي عقدت بحضور الرئيس المصري، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عن توصيات بتكريم ثلاث شخصيات تاريخية رسمت بمواقفها العظيمة تغيرات جوهرية لمصلحة بلدانهم، وهم: المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، والراحل نيلسون مانديلا، والرئيس الراحل محمد أنور السادات. وقد عُرض خلال الجلسة فيلم وثائقي يروي قصة الزعماء الثلاثة، الذين ولدوا في الفترة نفسها وحققوا إنجازات عظيمة لبلدانهم.

وسرد الفيلم صفات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وسيرته الحافلة بالعطاء والبذل والتسامح، فكان نموذجاً للقائد الملهم الحكيم والكريم الذي وظف هذه الصفات لخدمة قضايا وطنه وشعبه وأمته وخلد سيرته وعبقريته، ليس في المنطقة فحسب، بل في العالم أجمع. وأعرب سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عن تقديره لشباب المنتدى، وحرصهم على تكريم المغفور له الشيخ زايد، في لفتة وفاء لمسيرته، وعرفاناً لما قدمه من إسهامات ومبادرات لمصلحة وطنه وشعبه. كما قدم سموه الشكر إلى الرئيس السيسي على رعايته لهذا المنتدى العالمي، الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ، مشيداً سموه بمستوى التنظيم الذي تقوم به الكوادر الشبابية المصرية الواعدة.

وأعرب سموه عن سعادته بالمشاركة في هذا التجمع الشبابي المتميز من جميع أنحاء العالم، وهي فرصة ثمينة للالتقاء ببعضهم والتعرف إلى الأفكار والطموحات التي تجمعهم للارتقاء بمجتمعاتهم وأوطانهم، متمنياً لهم النجاح والتوفيق والاستفادة من محاور النقاش التي يتناولها المنتدى.

حضر الجلسة وزيرة الدولة لشؤون الشباب، شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وسفير الدولة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، جمعة مبارك الجنيبي، وعدد من المسؤولين.