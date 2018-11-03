واشنطن تعلن رسمياً عودة العقوبات على إيران

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلنت الولايات المتحدة رسمياً، أمس، أنها ستعاود - ابتداء من الإثنين المقبل - فرض جميع العقوبات على إيران، التي كانت رفعت في سياق الاتفاق حول ملف طهران النووي الموقع عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن هذه العقوبات تستهدف قطاع الطاقة، لاسيما صادرات النفط الإيرانية التي تسعى واشنطن لوقفها قدر ما أمكنها، والقطاع المصرفي، وقطاعي بناء السفن والنقل البحري.

وأضاف بومبيو أنه «تم إعفاء ثمانية بلدان من الحظر النفطي، وسيكون بإمكانها الاستمرار مؤقتاً في استيراد النفط الإيراني، فقط لأنها أثبتت قيامها بجهود كبيرة باتجاه وقف وارداتها النفطية قدر الإمكان، وإذا ما تعاونت على العديد من الجبهات الأخرى مع الولايات المتحدة».

ولم يحدد بومبيو هذه البلدان، التي ستصدر قائمة بها لاحقاً، لكنه قال إن اثنين من هذه البلدان تعهدا بقطع وارداتهما من النفط الإيراني تماماً في المستقبل، فيما ستستمر الدول الست الأخرى في شراء النفط الإيراني بكميات أقل بكثير من فترة ما قبل العقوبات.

وكان ترامب أعلن انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني، في 8 مايو الماضي، وإعادة فرض عقوبات على إيران، وعلى كل الشركات التي لها روابط بطهران.