المصدر: أبوظبي -وام

الأمم المتحدة تشيد بالدور الإنمائي للإمارات حول العالم

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة لدى دولة الإمارات، فرود مورينج.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث مجالات العمل المشترك بين دولة الإمارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وآليات تعزيز الشراكة بين الجانبين.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بزيارة فرود مورينج، مؤكداً أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز شراكتها مع منظمة الأمم المتحدة وتقديم أشكال الدعم كافة لجميع برامجها الإنمائية والإغاثية حول العالم.

من جانبه، أكد فرود مورينج أن دولة الإمارات تقوم بدور رائد على صعيد دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهناك حرص مستمر على تعزيز الشراكة بين الجانبين.

كما أشاد بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ورؤية الدولة لتحقيق اقتصاد مستدام يرتكز على المعرفة.