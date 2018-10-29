محمد بن زايد ونائب الرئيس الصيني يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائب رئيس جمهورية الصين الشعبية وانج تشي شان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدت اليوم في قصر الرئاسة مع نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء الذي جرى في قصر الرئاسة بزيارة نائب الرئيس الصيني إلى الدولة.. معربا عن اعتزازه بعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمع دولة الإمارات والصين.. متطلعا إلى أن تسهم زيارته في دعم علاقات البلدين والمضي بها إلى آفاق أرحب على المستويات كافة.

واستعرض سموه ونائب الرئيس الصيني أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والعلمية والثقافية.. إضافة إلى مجالات الطاقة والتكنولوجيا وفرص توسيعها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المشتركة ويلبي طموحاتهما المستقبلية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الامارات العربية المتحدة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على تطوير العلاقات مع جمهورية الصين مشيرا إلى أن التطور الكبير الذي شهدته العلاقات الإماراتية - الصينية خلال السنوات الماضية على المستويات كافة خاصة على المستويات الاقتصادية والتجارية يبعث على الارتياح ويعمق الثقة بالمستقبل المشرق لهذه العلاقات ويندرج ضمن توجه العام لدولة الإمارات الذي يقوم على تقوية علاقاتها مع مختلف الدول في العالم على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصالح المشتركة.

وأكد سموه أن الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ لدولة الإمارات العربية المتحدة في يوليو 2018 كانت محطة بارزة ونقطة تحول مهمة في العلاقات الثنائية ما يؤكد قوة الإرادة السياسية المشتركة لدفع هذه العلاقات إلى الأمام واستثمار الفرص والإمكانيات الكبيرة المتوافرة لتنميتها بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعطي أهمية خاصة لتطوير علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والبحث العلمي والفضاء والصناعة وغيرها من المجالات التي تخدم استراتيجية التنمية الوطنية خاصة أن جمهورية الصين الشعبية تعد دولة رائدة في هذه المجالات على المستوى العالمي.

من جانبه أعرب نائب الرئيس الصيني عن سعادته بزيارة دولة الإمارات.. مؤكدا اهتمام بلاده بترسيخ علاقاتها مع الإمارات التي تعد نموذجا تنمويا ومركزا اقتصاديا مهما.

وأكد الجانبان في ختام محادثاتهما.. عمق العلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الصديقة وحرصهما المتبادل على دفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب وتنويع مساراتها لما فيه خير الشعبين الصديقين وتقدمهما وازدهار مستقبل بلديهما وبما يخدم ويدعم التنمية والاستقرار الإقليمي والعالمي.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان ووزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة أحمد جمعة الزعابي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ووزير دولة زكي أنور نسيبة ووزير دولة رئيس - بعثة الشرف المرافقة لنائب الرئيس الصيني أحمد بن علي محمد الصايغ - والأمين العام للمجلس التنفيذي الدكتور أحمد مبارك المزروعي ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، ومحافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري، ونائب رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي ومدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي جبر محمد غانم السويدي وسفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية علي عبيد علي الظاهري.

كما حضر اللقاء من الجانب الصيني نائب وزير الخارجية له يويتشنغ، ونائب رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح لين نيانشيوه ونائب وزير التجارة تشيان كمينغ، ومدير عام إدارة غربي آسيا وشمالي إفريقيا بوزارة الخارجية دنغ لي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة ني جيان.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة عشاء تكريما لضيف البلاد والوفد المرافق.