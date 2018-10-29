الأمم المتحدة: منع تمويل الإرهاب من أهم الوسائل لمحاربته

المصدر: فيينا - وام

اعتبر مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، أن منع تمويل الإرهاب إحدى أهم الوسائل لمحاربته.وأكد أهمية مساعدة الدول الأعضاء على استخدام الأطر القانونية والتنفيذية والخبرات التقنية لوقف تمويل الإرهاب. وأوضح بيان المكتب الأممي، أنه يقوم بتقديم الدعم إلى الدول الأعضاء وتدريب الكوادر على الأطر القانونية والتنفيذية والخبرات التقنية اللازمة لوقف تمويل الإرهاب.

وكشف البيان عن انتهاء دورة تدريبية نظمها في القاهرة، لمساعدة الدول الأعضاء على تقليص التهديدات المرتبطة بتمويل الإرهاب، ومساعدة المسؤولين على فهم التهديدات المرتبطة بتمويل الإرهاب بشكل أفضل.

وأوضح المكتب أن الدورة حظيت بمشاركة خبراء من وحدات الاستخبارات المالية، ووكالات الاستخبارات، ووكالات إنفاذ القانون، ووزارات الخارجية، والبنوك المركزية، والمدعين العامين وكيانات أخرى ذات صلة.