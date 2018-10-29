29 اتهاماً و«الإعدام» تواجه المتهم بهجوم المعبد اليهودي في أميركا

المصدر: واشنطن - وكالات

وجه المدعي العام الأميركي في المنطقة الغربية من ولاية بنسلفانيا، 29 اتهاماً فيدرالياً تتعلق بالعنف وحيازة الأسلحة النارية تصل عقوبتها إلى «الإعدام»، بحق المشتبه به في واقعة إطلاق النار داخل معبد يهودي في بيتسبيرغ، ما تسبب في مقتل 11 شخصاً وإصابة ستة آخرين.

ووُجهت إلى روبرت باورز 11 اتهاماً تتعلق بإعاقة ممارسة معتقدات دينية ما أدى إلى الوفاة، و11 اتهاماً تتعلق باستخدام سلاح ناري بهدف ارتكاب جريمة قتل، وأربعة اتهامات تتعلق بإصابة أربعة من ضباط الشرطة، وثلاثة اتهامات أخرى تتعلق باستخدام الأسلحة النارية.

وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن يتم تنكيس الأعلام فوق المباني الرسمية والحكومية والعسكرية داخل الولايات المتحدة وخارجها حتى الأربعاء المقبل، حداداً على أرواح القتلى.

وقال ترامب إنه سيزور مدينة بيتسبيرغ، مشدّداً على رفضه «أيّ تسامح مع معاداة الساميّة»، بحسب وصفه.

وكان المتهم، اقتحم مساء أول من أمس، معبد «شجرة الحياة» اليهودي أثناء إحياء مصلّين يهود داخله حفلاً دينياً بمناسبة ولادة طفل، وراح يطلق النار على من بداخله صائحاً بأعلى صوته «يجب على كل اليهود أن يموتوا»، بحسب وسائل إعلام محلية. وتبادل المسلح إطلاق النار مع الشرطة التي أصيب أربعة من عناصرها بجروح قبل أن يصاب هو أيضاً، ويلقى القبض عليه وينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب وزير العدل الأميركي جيف سيشنز، فإن المتهم سيحاكم أمام القضاء الفيدرالي، وتصل عقوبة التهم الموجهة إليه إلى «الإعدام».