مخطط لبناء 20 ألف وحدة استيطانية شرق القدس

المصدر: القدس المحتلة ـــ وكالات

ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أمس، أن وزارة البناء والإسكان في حكومة الاحتلال وبلدية مستوطنة «معاليه أدوميم» جنوب شرق القدس، وقعتا قبل ثلاثة أيام اتفاقاً، يقضي بتنفيذ مخطط لبناء قرابة 20 ألف وحدة سكنية في المستوطنة.

وحسب الصحيفة، ستتم المباشرة في هذا المشروع الاستيطاني الضخم بعد مصادقة حكومة الاحتلال عليه، وإضافة إلى الوحدات السكنية الجديدة ستقام مؤسسات عامة، وتعليمية، من بينها مدارس، ورياض أطفال، ومراكز جماهيرية، وقاعات رياضية.

ولفتت إلى أنه بمجرد توقيع الاتفاق أصبح بالإمكان الشروع في بناء 470 وحدة سكنية إضافية صادقت الحكومة الإسرائيلية عليها.

ويبلغ حجم ميزانية أعمال التطوير والبنية التحتية لهذا المشروع الاستيطاني 2.8 مليار شيقل، كما تم رصد ميزانية للمستوطنة بمبلغ 190 مليون شيقل من أجل تنفيذ أعمال تحسين مبانٍ قديمة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن تلك الاتفاقية لبناء المستوطنات الجديدة تغلق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وتفشل أية جهود تُبذل لإطلاق عملية سلام حقيقية.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي، أن «هذا المخطط يأتي في سياق عمليات تسمين الاستيطان في القدس الشرقية ومحيطها، عبر بناء سدود استيطانية تقطع الطريق على أي تواصل مع محيطها الفلسطيني، ويهدف إلى تكريس المشروع الاستعماري التوسعي المُسمى بـ(القدس الكبرى)، وفصل القدس الشرقية المحتلة عن محيطها الفلسطيني».