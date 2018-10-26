«التربية» الفلسطينية تتهم إسرائيل بتحريف مناهجها في القدس

المصدر: رام الله - رويترز

قال وزير التربية والتعليم العالي في السلطة الفلسطينية، صبري صيدم، أمس، إن إسرائيل عملت على إحداث تغيير في المناهج الفلسطينية بمدينة القدس الواقعة تحت سيطرتها.

وأضاف صيدم، خلال مؤتمر صحافي حضره عدد من المسؤولين الفلسطينيين والدبلوماسيين الأجانب والعرب في مقر الوزارة «قامت سلطات الاحتلال أخيراً بطباعة نسخ محرفة من كتب المناهج الدراسية الفلسطينية، وتوزيعها على المدارس التي تشرف عليها بلدية الاحتلال في مدينة القدس».

وتوجد في القدس مدارس تتبع بلدية القدس، وأخرى تابعة للأوقاف الإسلامية، ومدارس خاصة، إضافة إلى المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال صيدم «التحريف طال جميع الكتب الصادرة عن مركز المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم العالي».

وأضاف «عمدت سلطات الاحتلال إلى حذف العلم الفلسطيني عن جميع أغلفة الكتب، علاوة على حذف الكوفية الفلسطينية المعروفة بكوفية الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وحذف اسم دولة فلسطين وشعارها النسر واسم وزارة التربية والتعليم العالي».