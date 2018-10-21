الجيش اليمني يدك مواقع للحوثيين في نهم والضالع ويكبدهم خسائر كبيرة

المصدر: صنعاء - متابعات

دكت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم، مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في مديرية نهم شرقي صنعاء، ومحافظة الضالع، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

ونقل موقع الجيش اليمني عن مصدر ميداني قوله إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقعا للمليشيات في منطقة محلية بـ"نهم" كان يتجمع فيه أكثر من 30 حوثيا، وكان القصف المدفعي مركزا ودقيقا وخلف في صفوف الحوثيين عددا كبيرا من القتلى والجرحى، كما استهدف قصف مماثل شنته مدفعية الجيش طقما قتاليا تابعا للميليشيات في المنطقة ذاتها، وأسفر القصف عن سقوط كل من كان على متن الطقم بين قتيل وجريح.

ولقي عدد من عناصر الميليشيات مصرعهم، وجرح أخرين، اليوم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد، واندلعت المواجهات عقب محاولة مجاميع من الميليشيات التسلل فجرا باتجاه مواقع بالقطاع الشمالي بجبهة مريس.

وبالتزامن مع ذلك، قصفت مدفعية الجيش في اللواء 38، تجمعات الميليشيات في موقع الحامري بمنطقة العرفاف الواقعة جنوب مديرية دمت، مما أدى إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة للميليشيات.

وذكر مصدر ميداني، اليوم، أن 9 من عناصر الميليشيات لقوا مصرعهم، وأصيب 11 آخرين، في كمين محكم نفدته قوات الجيش، أمس، في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب شرقي البلاد.

وقال المصدر إن قوات الجيش الوطني استدرجت عناصر من الميليشيات في خطوط التماس في جبهة صرواح، قبل أن تباغتهم بهجوم مفاجئ، لافتا إلى أن مدفعية الجيش شاركت في العملية الهجومية، وأشار إلى أن باقي العناصر الحوثية لاذت بالفرار.

ولقي قيادي بارز في ميليشيات الحوثي يدعى "أبو جهاد" مصرعه، اليوم، في قصف شنته مدفعية الجيش بمديرية باقم شمالي محافظة صعدة، وجاء الاستهداف عقب عملية رصد مكثفة لتحركات الميليشيات في المديرية