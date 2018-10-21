الاحتلال يعتقل محافظ القدس.. ويصيب العشرات بـ «اختناق» شمال «الضفة»

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

اعتقلت قوة خاصة من قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظ القدس في السلطة الفلسطينية، عدنان غيث، أمس، في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، حيث قامت قوة خاصة من جنود الاحتلال بقطع طريقه بثلاث سيارات، واختطفوه من داخل مركبته إلى جهة غير معلومة.

واعتقلت قوات الاحتلال، أمس أيضاً، العقيد في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، جهاد الفقيه، خلال توجهه إلى عمله شرقي القدس.

ودانت جامعة الدول العربية، أمس، قرار الإدارة الأميركية إنهاء عمل القنصلية الأميركية في مدينة القدس، لتكون قسماً في السفارة الأميركية لدى إسرائيل، التي نقلت أخيراً إلى القدس، ووصفت الجامعة القرار بـ«غير المسؤول». في سياق آخر، أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بياناً، أمس، دانت فيه ما يسمى «قانون القومية»، وأكدت أن «الاحتلال يؤسس لنظام فصل عنصري بغيض».

وأصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، في قرية عزون شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، التي اقتحمتها قوات الاحتلال، أمس، وجاء اقتحام القرية بعد يوم واحد من قيام الاحتلال بإطلاق النار وإصابة 130 فلسطينياً، خلال إحدى مسيرات العودة التي استشهد فيها حتى الآن نحو 200 فلسطيني برصاص الاحتلال، منذ مارس الماضي.