الإمارات تؤكد تضامنها مع السعودية ضد كل من يحاول المساس بسياساتها ومكانتها الإقليمية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضد كل من يحاول المساس بموقعها ومكانتها الإقليمية، وأعرب عن رفض الإمارات التام لكل المحاولات التي من شأنها إلحاق الضرر بدور السعودية الأساسي في إرساء الأمن والسلام الإقليمي، وبسمعة المملكة العربية والإسلامية والدولية.

عبدالله بن زايد: - «الحملة المسيّسة والشرسة على الرياض تتجاهل التوجهات العقلانية والبناءة لسياسات المملكة».

وأعرب سموه عن تقديره العميق للمكانة الرفيعة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية وقيادتها، مثمناً موقعها قوةً رئيسةً لضمان أمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي، والمنطقة برمتها، وأشاد بدورها الإيجابي، وبكل ما تقوم به من مبادرات وما تتبناه من سياسات بناءة تسهم في تعزيز الأمن والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد سموه أن وقوف دولة الإمارات إلى جانب المملكة العربية السعودية في السراء والضراء، نابع في جوهره من أواصر الأخوة الصادقة والمحبة المتجذرة، مؤكداً أن الحملة المسيّسة والشرسة على الرياض تتجاهل التوجهات العقلانية والبناءة لسياسات المملكة، وأن هذا التحريض، والتنسيق بين أطراف هذه الحملة، لن ينجحا، ولن يتمكنا من النيل من موقع السعودية المركزي في المنطقة، ودورها الأساسي في محور العقلانية والاعتدال.

وشدد سموه على أنه في الوقت الذي هناك ضرورة لبيان الحقائق المرتبطة بهذه الأزمة، وبصورة حيادية صادقة، فإن تداعيات التحريض السياسي ضد السعودية مرفوضة.

وجدد سموه تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية في ما تنتهجه من سياسات رشيدة، وما تبذله من جهود هائلة لأجل مواجهة مختلف التهديدات والمخاطر التي تحدق بالمجتمع الدولي، وفي مقدمتها التطرف والإرهاب، ومساعيها الحثيثة لتعزيز التعاون الدولي على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما لديها من إمكانات هائلة ومقومات كبيرة تسخّرها في تعزيز السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.