تعديل وزاري على حكومة عمر الرزاز في الأردن

المصدر: عمان - وكالات

أعلن في الأردن، أمس، إجراء تعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز، شمل خروج 10 وزراء، ودمج ست وزارات، بعد أربعة أشهر فقط من تشكيل حكومته، بعد استقالة سلفه هاني الملقي.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أدى الوزراء المعينون اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية. وشمل التعديل دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمجت وزارة الشباب مع وزارة الثقافة، كما دمجت وزارة البيئة مع وزارة الزراعة.

وبحسب ما جاء على الوكالة، تم تعيين المهندس رائد مظفر أبوالسعود، وزيراً للمياه والري، خلفاً لمنير موسى عويس. كما تم تعيين الدكتور بسام سمير التلهوني، وزيراً للعدل، خلفاً للدكتور عوض أبوجراد المشاقبة.

وباتت مجد محمد شويكة، وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي، بعد أن شغلت منصب وزير تطوير القطاع العام. وتم تعيين الدكتور عزمي محمود محافظة، وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، خلفاً للدكتور عادل عيسى الطويسي، في وزارة التعليم العالي، وللدكتور عزمي محمود في التربية والتعليم.

كما تم تعيين المهندس فلاح عبدالله العموش، وزيراً للأشغال العامة والإسكان، خلفاً ليحيى موسى كسبي.

وباتت بسمة موسى إسحاقات، وزيرةً للتنمية الاجتماعية، خلفاً لهالة نعمان بسيسو لطوف.

كما تم تعيين الدكتور غازي منور الزبن، وزيراً للصحة، خلفاً للدكتور محمود ياسين الشياب.

وعُيّن المهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة، وزيراً للزراعة ووزيراً للبيئة، خلفاً لنايف حميدي الفايز في البيئة، وخالد موسى الحنيفات في الزراعة.

وعيّن الدكتور محمد سليمان أبورمان، وزيراً للثقافة ووزيراً للشباب، خلفاً لمكرم مصطفى القيسي في الشباب، وبسمة محمد النسور في الثقافة.

وكان الرزاز شكل حكومته في 14 يونيو الماضي، بعد استقالة سلفه هاني الملقي، إثر احتجاجات شعبية أثارها آنذاك مشروع قانون ضريبة الدخل الذي تضمن زيادة المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات.

ومن المقرر أن يناقش مشروع القانون في البرلمان الذي يفتتح دورته العادية الأحد المقبل، بإلقاء العاهل الأردني «خطاب العرش».

• الوزراء المعيّنون أدوا اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.