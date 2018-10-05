الصدر يطالب بتشكيل حكومة عراقية من دون محاصصة طائفية

المصدر: النجف - وكالات

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي، بتشكيل حكومة وزارية من دون ضغوط حزبية ومن دون محاصصة طائفية.

وقال الصدر، في تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»: «بدأنا خطوات الإصلاح، وها نحن نتممها بقدر المستطاع، وقد تمكنا من جعل رئيس الوزراء مستقلاً، وأوعزنا له بتشكيل كابينة وزارية من دون ضغوط حزبية أو محاصصة طائفية أو عرقية، مع الحفاظ على الفسيفسائية العراقية الجميلة».

وأضاف: «وأوعزنا بعدم ترشيح أي وزير لأي وزارة من جهتنا مهما كان، واتفقنا على إعطائه مهلة عام لإثبات نجاحاته، ليسير بخطى حثيثة وجادة نحو بناء العراق وفق أسس صحيحة، مبتعداً عن التفرد بالسلطة والمنصب».

من جهته، أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني، أن آلية انتخاب رئيس جمهورية العراق لا تعبر عن إرادة شعب كردستان، وأن ما جرى سيؤثر بالتأكيد في آلية تشكيل حكومة الإقليم المقبلة.

وقال بارزاني، أمس: «إننا ذهبنا إلى بغداد للحفاظ على وحدة الصف الكردستاني، ولكن ما جرى، وما أقدم عليه الاتحاد الوطني، والآلية التي اتبعت لانتخاب الرئيس، هي سابقة وبداية خطرة للمرحلة المقبلة».