ترحيب بالتزام السودان بتنفيذ تعهداته في «حقوق الإنسان»

المصدر: جنيف - وام

ألقى المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، السفير عبيد سالم الزعابي، كلمة الإمارات أمام الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار الحوار التفاعلي حول تقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، وأعرب فيها عن ترحيب دولة الإمارات بالتزام حكومة السودان المعلن بتنفيذ تعهداتها في مجال حقوق الإنسان، داعياً الخبير المستقل إلى الأخذ في الحسبان احتياجات وخصوصيات وأولويات السودان، ما يسمح بنجاح مهمته من جهة، واستفادة حكومة السودان من تلك الزيارة من جهة أخرى.

وأعلن الزعابي في مستهل الكلمة انضمام الإمارات إلى بيان المجموعة العربية، وتقدم بالشكر والتقدير لأرستيد نونسي، الخبير المستقل، على تقريره، ورحّب بوزير العدل بجمهورية السودان محمد أحمد سالم، وحضوره ومشاركته في هذا الحوار.

وأكد أن دولة الإمارات تسجل بارتياح تعاون حكومة السودان البناء مع الخبير المستقل، ما يجسد إرادتها القوية، وعزمها الصادق على مواصلة دعم مسار احترام حقوق الإنسان في البلاد.

وفي هذا الصدد، عبّر الزعابي عن تقديره لما حققه السودان في المجال الأمني، لاسيما ما قامت به اللجنة العليا لجمع السلاح، من خلال جمع أكثر من 100 ألف قطعة من السلاح في ولايات دارفور، وشجع السودان على مواصلة هذه العملية، بما يفضي إلى الحفاظ على حقوق الإنسان، وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق المتضررة.