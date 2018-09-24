محمد بن راشد يتلقى رسالة من رئيس مجلس الوزراء الكويتي

المصدر: دبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة من سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة تتصل بالعلاقات الأخوية المميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين على الخير دائما .

وقد تسلم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي الرسالة - خلال استقبال سموه في مكتبه في مركز دبي المالي العالمي صباح اليوم - وزير المالية الكويتي الدكتور نايف فلاح الحجرف الذي نقل إلى سموه تحيات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ورئيس الوزراء إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنياتهما لسموه دوام الصحة والسعادة.

وتناول الحديث خلال المقابلة بين سمو الشيخ مكتوم بن محمد والوزير الكويتي سبل تعزيز التعاون والتشاور بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات لما فيه خير ومصلحة شعبيهما .

حضر اللقاء وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير و القنصل العام الكويتي في دبي ذياب فرحان الرشيدي .