بالصور.. استقبال حار وعناق في قمة «الأخوة الأعداء»

المصدر: بيونغ يانغ - أ ف ب

أنهى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم، محادثات اليوم الأول من قمة «الإخوة الأعداء» الثالثة التي تعقد في بيونغ يانغ فيما استقبلت حشود المواطنين على الطرقات موكبهما بالإعلام ورموز التوحيد.

ويأمل مون الذي جاب شوارع بيونغ يانغ برفقة الزعيم الكوري الشمالي، في تحريك المحادثات التي تراوح مكانها بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة حول نزع الأسلحة النووية.

وقد بدأ الثلاثاء زيارته التي تستمر ثلاثة أيام إلى بيونغ يانغ. وكان في استقباله في المطار الزعيم الكوري الشمالي.

وتعانق الرجلان اللذان رافقتهما زوجتاهما قبل أن يتبادلا بضع كلمات، بينما كان مئات الأشخاص يلوحون بأعلام الشمال وآخرون يرفعون رموز التوحيد.

واصطف آلاف المواطنين على جانبي الطرق في بيونغ يانغ حاملين باقات زهور وهم يهتفون بصوت واحد «لتوحيد البلد» فيما انطلق كيم ومون في سيارة مكشوفة مرت أمام قصر كومسوسان حيث دفن والد كيم وجده.

وقال مون لكيم في مستهل محادثات رسمية استمرت ساعتين في مقر حزب العمال الحاكم «أنا مدرك جدا للثقل الذي نحمله» مضيفا أنه يشعر «بمسؤولية كبيرة».

وقال مون إن «العالم بأسره يراقب وأرغب في إظهار نتيجة السلام والازدهار للناس في أنحاء العالم».