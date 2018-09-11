العراق: 8 مرشحين لرئاسة البرلمان.. والسيستاني لا يؤيد من كان في السلطة لرئاسة الوزراء

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت الدائرة البرلمانية في البرلمان العراقي، أمس، أن رئيس السن (أكبر الأعضاء سناً) في البرلمان، تسلم طلبات ثمانية مرشحين لتولي منصب رئيس البرلمان للدورة التشريعية للسنوات الأربع المقبلة، فيما أعلن المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، أمس، أنه لا يؤيد من كان في السلطة في السنوات السابقة لمنصب رئاسة الوزراء. وذكر بيان للدائرة البرلمانية، أن الطلبات شملت أسماء المرشحين: محمد تميم، وطلال الزوبعي، وأحمد عبدالله، وأسامة النجيفي، ومحمد الحلبوسي، ورشيد العزاوي، وأحمد الجبوري، ومحمد الخالدي.

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة السبت المقبل لانتخاب رئيس ونائبين للبرلمان العراقي.

من ناحية أخرى، قال بيان نشره موقع المرجع السيستاني، إن «المرجعية ذكرت لمختلف الأطراف التي تواصلت معها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أنها لا تؤيد رئيس الوزراء القادم إذا اختير من السياسيين الذين كانوا في السلطة في السنوات الماضية».

يأتي ذلك في وقت زار رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، محافظة البصرة، بعد أسبوع من التظاهرات الاحتجاجية على الوضع المعيشي والخدمات شهدت أعمال عنف، في محاولة لاحتوائها.

وتأتي زيارة العبادي في أعقاب مقتل 12 متظاهراً وإضرام النار في عدد من المباني الحكومية والقنصلية الإيرانية في المدينة.