صواريخ إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية إيرانية في سورية

المصدر: بيروت - وكالات

استهدفت صواريخ إسرائيلية، مساء اليوم، مواقع عسكرية إيرانية في محافظتي حماة وطرطوس في سورية، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأضاف المرصد أن انفجارات سمعت في المنطقة الواقعة بين مصياف ووادي العيون قرب مدينة حماة. وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الهجوم استهدف المنطقة المحيطة بمدينة بانياس الساحلية للمرة الأولى وسقط صاروخان على بعد نحو كيلومتر من مصفاة نفطية.

وأفادت وكالة «سانا» التابعة للنظام السوري بأن الدفاعات الجوية لنظام الأسد تصدت لصواريخ عدة أطلقتها طائرات إسرائيلية على منطقة وادي العيون بريف حماة.

وقالت «سانا» إن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجوم إسرائيلي بطائرات تسللت على علو منخفض من غرب بيروت واتجهت شمالا مستهدفة بعض المواقع العسكرية بمحافظتي طرطوس وحماة، وقد تم التعامل مع الصواريخ «وإسقاط بعضها وإرغام الطائرات المهاجمة على الفرار».

وأضافت وكالة النظام السوري أن «وسائل الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 5 صواريخ أطلقتها القوات الإسرائيلية في أجواء ريف حماة».

وسمع صحفيو رويترز في العاصمة اللبنانية بيروت أصوات طائرات مرتفعة على نحو غير معتاد قبل فترة قصيرة من ورود الأنباء على وسائل الإعلام السورية.

وقال تلفزيون الميادين اللبناني إن طائرات حربية إسرائيلية «حلقت على علو منخفض فوق مناطق لبنانية مطلقة بالونات حرارية ومنسحبة باتجاه البحر بالتزامن مع سماع التفجيرات بريف حماه».

والسبت الماضي، ضربت صواريخ إسرائيلية مطار المزة العسكري بالعاصمة دمشق.

وذكر المرصد السوري أن انفجارات السبت نجمت عن ضربات جوية إسرائيلية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وأشارت وسائل إعلام موالية للنظام إلى أن الانفجارات جاءت نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت مخازن الذخيرة في مطار المزة، وموقعا عسكريا إيرانيا في ريف دمشق.