الاحتلال يخطط لعزل 4 قرى عن بيت لحم ضمن مشروعه الاستيطاني

المصدر: بيت لحم – وام

قال مسؤول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم، حسن بريجية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى تحويل قرى: بتير ووادي فوكين ونحالين وحوسان، إلى الغرب من بيت لحم جنوب الضفة الغربية، لتجمعات سكانية ضمن سيادة إسرائيلية معزولة عن محافظة بيت لحم ومقطوعة الاتصال مع محيطها.

وأشار إلى وجود ثلاثة مخططات على الأقل، أعلنت عنها قوات الاحتلال وشرعت بتنفيذها بكلفة 50 مليون دولار، ومن بين هذه المخططات حفر نفق في حدود القدس، ليصل إلى مستوطنة «بيتار عليت» ومستوطنة «إيلي عازر» المجاورة، وليكون موقع بير عونة من أراضي مدينة بيت جالا في متوسط هذا الطريق، إضافة إلى شق سكة حديد بموازاة ذلك، لتكون المستوطنات غرب بيت لحم أحد أهدافها، ولتتصل هذه السكة بحيفا وتل أبيب، إضافة إلى مضاعفة أعداد المستوطنين في مستوطنة بيتار عليت، من 60 ألف مستوطن إلى 120 ألف مستوطن، في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وتعتبر القرى الأربع جزءاً مما يطلق عليه قرى العرقوب، ويبلغ مجمل عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة.