بالفيديو...لعب أطفال مفخخة هدية الحوثي لأطفال اليمن في عيد الأضحى

المصدر: دبي – سمير سعيد

لم تسلم ألعاب الأطفال في اليمن هي الأخرى من ذهنية إجرامية استغلتها ميليشيات الحوثي الإيرانية لزراعة الألغام والعبوات الناسفة استعداداً لعيد الأضحى.

وقد تداولت مواقع إخبارية يمنية فيديو لمقاتلين من المقاومة الشعبية اليمنية عثروا على لعب أطفال مفخخة تحوي كمية كبية من المتفجرات لتحويل الأطفال إلى أشلاء.

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أعلن أن ميليشيات الحوثي تستخدم ألعاب الأطفال كعبوات ناسفة وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

ويعزز هذا الانتهاك ما ورد في تقارير أممية سابقة أشارت إلى مقتل أكثر من 1500 طفل في الحرب التي يقودها الحوثيون بحق اليمنيين، إضافة إلى إصابة أكثر من 2500 بتشوهات.