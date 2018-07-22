قرقاش: رهان الدعم الإيراني والمال القطري على الحوثي خاسر

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن رهان الدعم الإيراني والمال القطري على الحوثي خاسر، وأن ما أحرزه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تجاه الحديدة استحق الإشادة الدولية، كما أكد أن التقدم في الساحل الغربي سيتوّج بتحرير الحديدة.

وقال قرقاش في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "نحن ننتظر جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث نحو تحقيق انسحاب حوثي من الحديدة يجنب المدينة المواجهة نشهد جبهة تتمترس فيها الميليشيات في وسط سكاني غاضب وهروب ملحوظ لعناصر الميليشيات وجهود يائسة للتعبئة والتعويض".

وأضاف قرقاش "تقدم التحالف تجاه الحديدة استحق الإشادة الدولية لمراعاته للوضع الإنساني وأرواح المدنيين، أملنا أن يثمر جهد المبعوث الأممي السياسي في تحرير المدينة ودون ذلك فإن تحرير الحديدة قادم".

وأوضح أنه "في بحثه عن المظلومية أراد الحوثي أن نخوض معركة الحديدة بمواصفاته، فكان التحالف أكثر فطنة في مراعاته للجوانب الإنسانية والمدنية، تقدمنا خلال الأشهر الماضية على الساحل الغربي سيتوّج بتحرير الحديدة".

وختم وزير الدولة للشؤون الخارجية تغريداته بقوله "نذكر المراهنين على الحوثي وعلى رأسهم الدعم الإيراني والمال القطري، الحوثي خلال العام الماضي لم يكسب معركة أو يتقدم على الأرض، وغدره بحليفه كشفه أمام العديد من محازبيه، خسارته الحديدة ستكون في هذا السياق".