شهيد بغزة.. والاحتلال يقتحم طولكرم

المصدر: القدس المحتلة - وام

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، أن فتى فلسطينياً استشهد أمس برصاص الجيش الإسرائيلي في المواجهات الدائرة قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل شرق مدينة غزة.

وقال: «استشهد عثمان رامي حلس (15 عاماً) اثر إصابته برصاصة في الصدر اطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه أثناء مشاركته في مسيرات العودة السلمية شرق مدينة غزة»، في الأثناء أحرق مستوطنون، فجر أمس، سيارتين في قرية عوريف جنوب نابلس شمال الضفة الفلسطينية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من الفلسطينيين، خلال اقتحامها طولكرم.

وذكرت مصادر فلسطينية أن مجموعة من مستوطني «إيتسهار» اقتحموا منطقة وادي الصرار، شمال شرق قرية عوريف عند الفجر، وأضرموا النار في مركبتين تعود ملكيتهما للمواطن الفلسطيني زياد عبدالعزيز عمر شحادة. وفي غزة، أعلنت حركة حماس، أمس، مغادرة وفدها القيادي مصر، بعد إجراء مباحثات على مدار يومين، دون إعلان نتائج محددة. وقال بيان صادر عن حماس إن وفدها إلى القاهرة، برئاسة نائب رئيس الحركة صالح العاروري، غادر مصر «بعد أن استكمل لقاءاته مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل».