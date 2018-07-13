ترامب يؤكد التزامه بالحلف الأطلسي وينتقد الحلفاء

المصدر: بروكسل - وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إنه لايزال على التزامه بالحلف الأطلسي رغم انتقادات حادة للحلفاء على خلفية حصتهم من الإنفاق العسكري للحلف.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في بروكسل بعد جلسة طارئة للحلف حول مساهمات الحلفاء: «لم تعامَل الولايات المتحدة بعدل، لكننا اليوم نحصل على هذه المعاملة. أؤمن بالحلف الأطلسي». وأكد أن «التزام الولايات المتحدة بالحلف الأطلسي لايزال قوياً»، مضيفاً أن ذلك «يعود بشكل رئيس للأموال الإضافية التي تعهدت بها» الدول الأخرى.

وتحدث ترامب عن إحراز «تقدم هائل» خلال الاجتماع، مضيفاً أن الحلفاء «سيرفعونه إلى مستويات لم يرونها من قبل».

وقال الرئيس الأميركي إن إيران ستتصل به في وقت ما وتطلب التوصل لاتفاق وسنفعل ذلك. وأضاف أن طهران تشعر بقدر كبير من الألم، قائلاً «ستتصل بي في وقت ما وستطلب مني إبرام صفقة، وسنعقد صفقة». وأكد أن إيران تتعامل مع الولايات المتحدة بقدر أكبر بكثير من الاحترام مما كان عليه الحال في السابق، في إشارة إلى سياسته الحازمة معها خلافاً لمواقف إدارة سلفه باراك أوباما.

من جهة أخرى، قال ترامب إن أفضل اتفاق يمكن التوصل إليه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون اتفاقاً يخلو بموجبه العالم من الأسلحة النووية.

وعندما سئل عن أفضل نتيجة ممكنة من اجتماعه مع بوتين قال ترامب: «ما الذي سيكون الأمثل؟ دعونا نرَ. لا أسلحة نووية في العالم بعد اليوم.. لا حروب بعد اليوم.. لا مشكلات بعد اليوم.. لا صراعات بعد اليوم.. سيكون هذا هو الأمثل بالنسبة لي». وقال إنه يعتبر نظيره الروسي «منافساً» وليس «عدواً». وأضاف: «في النهاية هو منافس. إنه يمثل روسيا، وأنا أمثّل الولايات المتحدة.. وآمل أن يصبح صديقي يوماً ما، ولكنني لا أعلم». من جانبه، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حلف شمال الاطلسي «يخرج أقوى بكثير» من قمته التي استغرقت يومين، بعد تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب «التزامه بحلف قوي».

ونفى ماكرون في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل أن يكون ترامب ذكر في أي لحظة خلال الاجتماعات «أن الولايات المتحدة يمكن أن تنسحب من حلف شمال الأطلسي» كما ذكرت بعض التقارير.

ووصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المشاورات الدائرة في حلف الأطلسي (ناتو) بشأن توزيع الأعباء بأنها «نقاش جدي للغاية».

وفي ختام القمة غادر الرئيس الأميركي إلى بريطانيا في مستهل زيارة تستغرق أربعة أيام للبلد الذي وصفه بأنه «نقطة ساخنة» تشهد اضطرابات بسبب أزمة سياسية جراء قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وهبطت طائرة الرئاسة في مطار ستانستد في لندن، وسيسافر ترامب إلى قصر بلينهايم.