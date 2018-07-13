إسرائيل تشنّ غارتين على غزة

المصدر: غزة - وكالات

شنت طائرات استطلاع إسرائيلية غارتين، أمس، على قطاع غزة مستهدفة شباناً فلسطينيين لدى محاولتهم إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن الغارتين استهدفتا أطراف شمال قطاع غزة وخلفت أضراراً مادية من دون وقوع إصابات. وبحسب المصادر، استهدفت الغارتان أراضي خالية يستخدمها شبان فلسطينيون لإطلاق طائرات ورقية وبالونات تحمل مواد حارقة على الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وفي القدس المحتلة اقتحم 95 مستوطناً و75 طالباً من معاهد تلمودية المسجد الأقصى المبارك، أمس، من باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد المبارك، في حين نفذت مجموعات يهودية وقفات مشبوهة في المسجد الأقصى من خلف جدار قبالة مسجد الصخرة وسط حركات وإيماءات تلمودية.

في الأثناء، اقتحم مئات المستوطنين، فجر أمس، مقامات دينية في قرية عورتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن مئات المستوطنين اقتحموا القرية فجراً بحماية أمنية مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتوجهوا نحو مقامات دينية تقع على أطراف القرية، وذلك بحجة أداء طقوس تلمودية في «المقامات».

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر أمس، سبعة مواطنين فلسطينيين من محافظات الضفة، ووقعت مواجهات خلال اقتحام جنين.