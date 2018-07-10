استقالة وزير خارجية بريطانيا احتجاجاً على خطة «بريكست»

المصدر: لندن – رويترز

استقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، أمس، احتجاجاً على خطط رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، الخاصة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وهذه ثاني استقالة خلال يوم، الأمر الذي يضع خطط ماي، بخصوص الانسحاب، في مهب الريح.

وبعد يوم من إلغاء وزير الخارجية اجتماعات، لإجراء محادثات أزمة في مقر إقامته الرسمي بوسط لندن، قرر جونسون ترك منصبه بعد ساعات من إقدام وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في الحكومة، ديفيد ديفيز، على الخطوة نفسها، احتجاجاً على خطط ماي.

وتثير الاستقالتان أسئلة بشأن ما إذا كانت ماي ستحاول الصمود، على رأس حكومة غير قادرة على التوحد، والتقيد بالتزامها في مواصلة نهج «مؤيد للأعمال»، للخروج من الاتحاد الأوروبي، أو ستواجه مزيداً من الاستقالات والنداءات لها بالاستقالة.